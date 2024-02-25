Koşarken yere yığılan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Mithatpaşa Kefe Sokak'ta kardeşleriyle koşan 5 yaşındaki Rihim El A., bir anda yere yığılarak hayatını kaybetti.
Acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşarken, çocuğun ölüm anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda Rihim'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Küçük çocuğun ani ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.