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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı mask
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futboclular ilk önce fitness salonunda yenileme antrenmanı yaptı. Salonda çalıştıktan sonra sahada ısınma ve pas çalışmasıyla antrenman başladı. Kuvvet ve çabukluk çalışmasıyla devam eden antrenmanın ikinci bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman dayanıklılık koşusuyla tamamlandı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig, Kayserispor, maç, hazırlık, antrenman, İlhan Palut

25 Şub 2024 - 17:13 - Spor

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