Malatya’da YÖKDİL heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2024-YÖKDİL/1) gerçekleştirildi. Malatya’da da adaylar, sınavda ter döktü.

ÖSYM tarafından Lefkoşa, Bişkek ve 81 ilde düzenlenen sınavda, 341 bina ve 4 bin 23 salon kullanıldı. YÖKDİL/1, 89 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika cevaplama süresi verildi. Sınav 13.15'te sona erdi.

Malatya’da da adaylar sınava girmek üzere sabah erkenden yola koyuldu. İnönü Üniversitesinde kalabalığın oluştuğu görüldü. ÖSYM sınav takvimine göre 15 Mart'ta açıklanması beklenen sınav sonuçları 5 yıl geçerli olacak.

YÖKDİL NEDİR?

YÖKDİL, Türkiye'deki üniversitelerin lisansüstü programlarına giriş için gereken İngilizce dil yeterliliğini ölçmek amacıyla YÖK tarafından düzenlenen bir sınavdır. YÖKDİL sınavı, yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adaylar için zorunlu bir sınavdır ve sınav sonuçları, lisansüstü programlara başvuru yapmak için gerekli olan bir belge olarak kabul edilir.