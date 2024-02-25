- Yaşam

Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

Malatya’da kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Fırat’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi.

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nermin Gümüşboğa’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.

87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vural Taştan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi.

49 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Elif Şireci’nin taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.

72 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Fatma Çelebi’nin taziye adresi: Doğanşehir.

77 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Cennet Varlı’nın taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ.

65 yaşında vefat eden ve Yeni Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Nuray Ormancı’nın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.”
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25 Şub 2024 - 17:02 Malatya- Yaşam

Mahreç  Murat İpekten

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