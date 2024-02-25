Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“50 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Fırat’ın taziye adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi.
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nermin Gümüşboğa’nın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt.
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Vural Taştan’ın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi.
49 yaşında vefat eden ve Gedik Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Elif Şireci’nin taziye adresi: Gedik Mahallesi, Yeşilyurt.
72 yaşında vefat eden ve Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Fatma Çelebi’nin taziye adresi: Doğanşehir.
77 yaşında vefat eden ve Kozluca Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen Cennet Varlı’nın taziye adresi: Kozluca Mahallesi, Akçadağ.
65 yaşında vefat eden ve Yeni Mahallesi Doğanşehir Mezarlığına defnedilen Nuray Ormancı’nın taziye adresi: Yeni Mahallesi, Doğanşehir.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.