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Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

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Kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılmamasına karar verildiğine yönelik iddialar herkesin gündeminde. Peki, bunun doğruluğu var mı? Yetkili merciler hangi açıklamaları yaptı?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? mask
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?
Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?
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Kiralarda yüzde 25 zam sınırının uzatılmamasına karar verildiğine yönelik iddialar herkesin gündeminde. Peki, bunun doğruluğu var mı? Yetkili merciler hangi açıklamaları yaptı?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

Kiralarda yüzde 25 zam sınırlaması konusu şu sıralar herkesin gündeminde. Bu düzenleme önümüzdeki temmuz ayında bitiyor ve bazı iddialar, süre uzatımı olmayacağını söylüyor. Bilindiği üzere ev sahiplerinin fahiş kira artışları yapmaması için 2022 yılında yapılan bu düzenleme 2023 Temmuz ayında sona ermişti ancak yeniden uzatılmıştı.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

BU İDDİA DOĞRU MU?

Bu bağlamda kiralarda yüzde 25 zam oranının uzatılmamasına karar verildiğine yönelik iddialar herkesin gündeminde. Peki, bunun doğruluğu var mı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan

"Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi"

şeklindeki iddiaları yalanladı.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

İŞTE O AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' iddiası doğru değildir. Fahiş kiralarla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine, TBMM Genel Kurulunda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmiştir. 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatılmıştır. Herhangi bir resmi kurumdan, 'yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına' yönelik bir açıklama yapılmadığı tespit edilmiştir. İddialara dayanak olarak gösterilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasında, 'Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi' şeklinde bir ifade kullanılmadığı belirlenmiştir"

ifadelerine yer verildi.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu?

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25 Şub 2024 - 16:42 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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