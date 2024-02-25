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Mikro deprem nedir?

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Son zamanlarda özellikle Bursa’da meydana gelen bazı sarsıntıların ardından uzmanların sık sık tekrar ettiği bir ifade var: “Mikro deprem…” Peki, nedir bunun anlamı? İşte cevabı…

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Mikro deprem nedir?
Mikro deprem nedir?
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Son zamanlarda özellikle Bursa’da meydana gelen bazı sarsıntıların ardından uzmanların sık sık tekrar ettiği bir ifade var: “Mikro deprem…” Peki, nedir bunun anlamı? İşte cevabı…

Mikro deprem nedir?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği şehirlerde jeoloji adına birçok kavram artık herkesin günlük konusu oldu. Son zamanlarda ise “mikro deprem” ifadesi sıklıkla duyuluyor. Peki, nedir mikro deprem?

Mikro deprem nedir?

Mikro deprem, deprem ölçeği Richter ölçeğinde genellikle 2.0 ve daha düşük büyüklükteki depremler için kullanılan bir terimdir. Bu tür depremler genellikle yüzeyde hissedilmez ve genellikle sismik ağlar veya hassas sismografik ekipmanlar tarafından algılanır. Mikro depremler, genellikle daha büyük depremlerin önleyicisi olarak görülür ve yer kabuğundaki streslerin yavaşça salınmasına yardımcı olabilir.

Mikro deprem nedir?

Ancak, bu tür depremler bazen büyük depremlerin tetikleyicisi olabilir. Mikro depremler, deprem araştırmacıları için yer kabuğunun dinamiği hakkında önemli bilgiler sağlar.

Mikro deprem nedir?

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25 Şub 2024 - 16:14 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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