Mikro deprem nedir?

Son zamanlarda özellikle Bursa’da meydana gelen bazı sarsıntıların ardından uzmanların sık sık tekrar ettiği bir ifade var: “Mikro deprem…” Peki, nedir bunun anlamı? İşte cevabı…
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği şehirlerde jeoloji adına birçok kavram artık herkesin günlük konusu oldu. Son zamanlarda ise “mikro deprem” ifadesi sıklıkla duyuluyor. Peki, nedir mikro deprem?
Mikro deprem, deprem ölçeği Richter ölçeğinde genellikle 2.0 ve daha düşük büyüklükteki depremler için kullanılan bir terimdir. Bu tür depremler genellikle yüzeyde hissedilmez ve genellikle sismik ağlar veya hassas sismografik ekipmanlar tarafından algılanır. Mikro depremler, genellikle daha büyük depremlerin önleyicisi olarak görülür ve yer kabuğundaki streslerin yavaşça salınmasına yardımcı olabilir.
Ancak, bu tür depremler bazen büyük depremlerin tetikleyicisi olabilir. Mikro depremler, deprem araştırmacıları için yer kabuğunun dinamiği hakkında önemli bilgiler sağlar.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.