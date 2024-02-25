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Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda

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Son yılların en kurak kışını yaşayan Malatya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Malatyalılar güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı.

Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda mask
Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda
Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda
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Son yılların en kurak kışını yaşayan Malatya’da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle Malatyalılar güneşli havanın tadını çıkarmak için kendisini dışarı attı.

Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda

Son yılların en kurak kışını yaşayan Malatya’da, yazdan kalma bir gün yaşayan vatandaşlar, güzel havayı fırsat bilerek parklara akın etti. Kimi ailelerinin çocukları ile yakan top oynadığı, kimlerinin ise piknik yaptığı kentte, kayısı üreticileri ise 13 derecelerde seyreden hava sıcaklığının endişe verici olduğunu söyledi.

Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda

Güzel havayı fırsat bilerek Sümer Park’a geldiklerini aktaran Mesut Kanber, deprem nedeniyle kentte ziyaret edecekleri fazla alan bulunmadığını kaydederek, depremin izlerinin silinmesi için başlatılan çalışmaların ise sürdüğünü yaz aylarına doğru her şeyin daha güzel olmasını beklediklerini belirtti.

Malatya’da hava 13 derece, herkes dışarıda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 Şub 2024 - 15:52 Malatya- Yaşam

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