Vali Yazıcı’nın açıklamasından sonra büyük operasyon

Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı ve çok dikkat çeken, “Uyuşturucu konusunda çok kötüye gidiyoruz, sentetikler üretiliyor, daha kolay ulaşılıyor” açıklamasından sonra şehirde art arda operasyonlar yapıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan kapsamlı çalışmalarda binlerce sentetik ecza maddesi ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Abdi Mahallesi’nde fiziki takipli K.A. isimli şahsın ikamet ve aracında yapılan aramada 11 bin 652 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Konu ile alakalı K.A. isimli şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin akabinde adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

361 ADET SENTETİK ECZA MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takipli çalışmalarda Başharık ve İnönü mahallelerinde yapılan ikamet aramalarında iki parça halinde 69,34 gram metamfetamin maddesi, 361 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet Hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili A.G. isimli şahıs hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TABANCA, PARA, SENTETİK ECZA MALZEMESİ

Öte yandan yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takipli çalışmada İnönü ve Başharık Mahallelerinde H.İ.B. ve B.S. isimli 2 şahsa yönelik iki ayrı ikamette yapılan aramada 8 parça halinde satışı hazır vaziyette paketlenmiş toplam ağırlığı 17,15 gram olan metamfetamin maddesi, 571 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjöre takılı vaziyette 2 adet 9.19 mm çapında fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13.340 TL nakit para ele geçirildi.

Konu ile ilgili H.İ.B. ve B.S. isimli şahıslar hakkında TCK 188 kapsamında işlem yapılarak adli makamlara sevk edildi, şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



VALİ ERSİN YAZICI NE DEMİŞTİ?

Yeşilay Farkındalık Programında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı,

“Uyuşturucu konusunda çok kötü gelişmeler var. Çok kötüye gidiyoruz, sentetikler üretiliyor, daha kolay ulaşılıyor. Arkadaşlar rakamlar dünyada da çok iyi değil. Bağımlı, tedavi almış, yıllar geçmiş bir iki yıl içerisinde geri dönüşü çok yüksek. O yüzden bir kez daha söylüyorum, bu illetle çocuklarımızın buluşmaması, tanışmaması adına ne yaparsınız, nasıl yaparsınız onu bilmem. Ama bunu dertlenirseniz, bunu dert edinirseniz ben inanıyorum ki bu salondaki başta rehber öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin bunu büyük oranda engelleyebileceğine inanıyorum. Size güveniyoruz. Bu nesli size teslim ettik. Malatya'mızın en kıymetli, uğruna can verilecek canlılarınız size emanet ettik. Emanetimize sahip çıkınız ve geleceğe hazırlanırken Türkiye yüzyılında gelecekte büyük hedefleri olan Türk devletinin Türk milletini oluştururken başta bu lanet olası bağımlılıkla ifade ettiğimiz kötü alışkanlığın oluşmaması ve daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye için uyuşturucu belasıyla uğraşmayan bir Türkiye'yi hayal edelim”

demişti.