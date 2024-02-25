Sami Er: “1 Nisan sabahı vakit kaybetmeden kolları sıvayacağız”

Akçadağ’da ilk olarak ilçe meydanında düzenlenen mitinge Cumhur İttifakı’nın AK Parti ve MHP’li üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Büyükşehir Başkan Adayı Sami Er, Akçadağ Başkan Adayı Hasan Ulutaş ile çok sayıda partili ve vatandaşın katıldığı ilçe mitinginde büyük coşku vardı.

Mitingde ilk olarak söz alan MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Cumhur İttifakı’nın hiçbir hesap ve menfaat olmadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından kurulduğunu ifade ederek,

“Bizim ittifakımızda mevki ve makamlar geçici, millete olan davamız bakidir”

dedi.

“AKÇADAĞ'DA DEPREMİN İZLERİNİ SİLECEĞİZ”

AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de konuşmasında 6 Şubat’ta yaşanan asrın felaketinin Akçadağ ilçesinde de büyük yıkımlara neden olduğunu ifade ederek,

“Akçadağ ilçemizde 5 bin 300 hak sahibi var. Bu da demek ki 5 bin 300 evimiz yıkılmış. Deprem sonrası biran önce geçici barınma merkezlerini inşa ederek halkımızın buralara yerleştirilmesi sağlandı. Ve sonrasında ise kalıcı konutlar için hemen harekete geçildi. Deprem sonrası ilçemizde 310 konut ve kırsal da bin 971 konutun temelleri atıldı ve bitme aşamasına getirildi. Konutların yapımları devam edecek bundan sonrada”

ifadelerine yer verdi.

“AKÇADAĞ DEĞİŞİME HAZIR”

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ise Akçadağ’ın değişime ve adil belediyeciliğe hazır olduğunu gördüklerini ifade ederek 31 Mart akşamı ilçeden rekor oy ile sandıktan çıkacaklarını söyledi.

6 Şubat asrın felaketine de değinen Sami Er, 11 ili etkileyen ancak yıkımın en çok olduğu 2’nci il olan Malatya’da çarşının çökmesi ile ticaretinde büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. Bu büyük afet sonrası devletin hemen vatandaşın yaralarını sarma adına sahada olduğunu da hatırlatan Sami Er, geçtiğimiz günlerde yapımları tamamlanan 6 binin üzerinde konutun kura çekimlerinin yapıldığını, bundan sonra da belli periyotlarla kura çekimlerinin süreceğini dile getirdi.

Malatya’nın çarşısının 1,5 yıl içerisinde ayağa kaldırılacağını da kaydeden Sami Er, 30 yılı aşkın bir belediyecilik deneyimi ile göreve gelir gelmez Malatya’yı eskisinden daha güçlü bir hale dönüştürmek adına hızla çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da, kendilerini büyük bir coşku ile karşılayan Akçadağlılara teşekkür ederek,

“AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hasan Ulutaş ile Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sami Er ağabeyimizi öncelikle Cenab-ı Hakk'a sonra sizlere emanet ediyoruz. Cumhur ittifakının adaylarına sahip çıkacağınızdan hiçbir şüphem yok”

diye konuştu.

Mitingde son olarak söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise Cumhur İttifakı olarak çok önemli mücadeledeler verdiklerini ifade ederek,

“Ülkenin birliği, beraberliği ve dirliği için, ülkemizin dünyada söz sahibi olması için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı olarak büyük mücadeleler verdik. Allah’ın izniyle vermeye de devam edeceğiz”

dedi.

İlçe mitinginin ardından esnafları ziyaret eden milletvekilleri ve adaylar, hem projelerini anlattılar hem de seçimlerde Akçadağ ve Malatya için destek istediler. Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Akçadağ Belediye Başkan Adayı Hasan Ulutaş’ın seçim irtibat ofisinin de açılışını yapan Sami Er ve Milletvekilleri burada da yaptıkları konuşmalarda Akçadağ’ın 31 Mart sonrası gerçek ve adil bir belediyecilik ile tanışacağını söylediler.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sami Er ve beraberindekiler daha sonra Emlak Konut tarafından rezerv alanında yapılan konut ve iş yerlerinin inşaatlarında incelemelerde bulundu. Akçadağ’ın kısa sürede eskisinden daha güçlü bir ilçe haline gelmesi için çalışmalara hız vereceklerini ifade eden Sami Er, TOKİ ve Emlak Konut deneyimleri ile Malatya’yı kısa sürede ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN