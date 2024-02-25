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Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

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Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı mask
Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
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Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan Core ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile başladı. Hatayspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise topla ısınma ve 6’ya 6 pas çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Konyaspor, beşiktaş, ziraat türkiye kupası, çeyrek final, maç, hazırlık, antrenman, Fahrudin Omerovic

25 Şub 2024 - 15:10 - Spor

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