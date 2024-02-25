Konyaspor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan Core ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile başladı. Hatayspor mücadelesinde ilk 11’de forma giyen futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise topla ısınma ve 6’ya 6 pas çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.