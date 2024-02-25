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Yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonet çarptı

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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonet çarptı mask
Yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonet çarptı
Yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonet çarptı
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Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonet çarptı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Melisa E’ye Fahri G., idaresindeki 06 FT 9330 plakalı kamyonet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan yaya Melis E., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yolun karşı tarafına geçmek isterken kamyonet çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Şub 2024 - 15:07 - Asayiş

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