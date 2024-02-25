Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, adaklık satışı yapan kasaplar arasında çıkan müşteri ve yer kapma tartışması silahlı kavgaya dönüştü.
Öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde yaşanan olayda, kısa sürede büyüyen çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hızla müdahale edilerek Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.