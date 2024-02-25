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Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, adaklık satışı yapan kasaplar arasında çıkan müşteri ve yer kapma tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı mask
Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, adaklık satışı yapan kasaplar arasında çıkan müşteri ve yer kapma tartışması silahlı kavgaya dönüştü.

Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Öğle saatlerinde Çıksorut Mahallesi'nde yaşanan olayda, kısa sürede büyüyen çatışmada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hızla müdahale edilerek Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Adaklık satışı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Gaziantep, Şehitkamil, adaklık satışı, kasap, müşteri, tartışma, silahlı kavga, yaralı, Şüpheli

25 Şub 2024 - 15:05 - Gündem

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