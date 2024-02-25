- Eğitim

YKS adayları dikkat! Yarın son gün

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Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren YKS başvuruları devam ediyor. YKS başvuru ücreti ne kadar? TYT-AYT başvuru ücretleri ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek? Geç başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

YKS adayları dikkat! Yarın son gün mask
YKS adayları dikkat! Yarın son gün
YKS adayları dikkat! Yarın son gün
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Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren YKS başvuruları devam ediyor. YKS başvuru ücreti ne kadar? TYT-AYT başvuru ücretleri ne kadar? Başvurular ne zaman bitecek? Geç başvuru süreci ne zaman başlıyor? İşte tüm detaylar...

YKS adayları dikkat! Yarın son gün

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları devam ediyor. Başvurular 26 Şubat'a kadar alınacak. Yani yarın son gün.

YKS adayları dikkat! Yarın son gün

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Milyonlarca aday YKS başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabiliyor.

YKS adayları dikkat! Yarın son gün

GEÇ BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

26 Şubat'ta son başvuruları alınacak olan YKS için geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

YKS adayları dikkat! Yarın son gün

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 yılı için YKS başvuru ücretlerine yüzde 156 zam yapıldı. Eskiden her oturum için 115 lira isteniyordu. Bu para 295 liraya çıkarıldı.

YKS adayları dikkat! Yarın son gün

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25 Şub 2024 - 14:46 Malatya- Eğitim

Mahreç  Besime Güner

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