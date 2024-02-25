Gezer: “Göreve gelir gelmez konut alanında seferberlik başlatacağız”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, 31 Mart seçimleri öncesinde gerçekleştirdikleri STK ziyaretleri kapsamında son olarak İnşaat Mühendisleri Odası Malatya Şube Başkanı Bedir Özten, İHH Malatya Şube Başkanı Ömer Derin, İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, Malatya Mimarlar Odası Başkanı Yunus Emre Fidanel, Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir’i ziyaret etti.

Buralarda dernek yönetimleri ile bir araya gelen Prof. Dr. İbrahim Gezer, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İstişare kültürüne her daim önem verdiklerinin altını çizen Gezer, yetki verildiği takdirde Malatya’yı da bu ortak akıl bilinci ile yöneteceklerinin mesajını verdi.

STK ziyaretlerinde konuşan Bağımsız Başkan adayı Prof. Dr. Gezer, Malatya'nın refah düzeyi ve zenginliğin artırılması gerektiğini ifade ederek,

“Malatya’mızın sosyal ekonomik ve kültürel hayatını zenginleştirmesi lazım. Kültürel çalışmalar ve sosyal çalışmalar konusunda akademik çalışmalar konusunda yeni bir model ile dönüşmesi gerekiyor. Burada başlattığı çalışmalarla izleyen değil izlenen bir ile dönüşmesi gerek. Yani yönetilen değil yöneten bir ile dönüşmesi, bölgesinin bir cazibe merkezi, sürükleyici aktörü olması gerekiyor. Kültürel, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili öyle çalışmalar yapılmalı ki Türkiye'ye deki diğer şehirler burasını örnek almalı”

dedi.

“KONUT ALANINDA CİDDİ BİR SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ”

Göreve gelir gelmez özellikle konut alanında ciddi bir seferberlik başlatacaklarının da altını çizen Prof. Dr. Gezer,

“Büyükşehir Belediyesi olarak çok kapsamlı konut projelerini geliştireceğiz. KİPTAŞ benzeri bir yapıyı Malatya'da kurarak konut seferberliği başlatacağız. Ciddi bir arsa seferberliği başlatacağız. Arsası olmayan, evi olmayan, ev yapmak isteyen her bir insana mutlaka bir 500’er yüz metrekare arsa sağlayabilmelidir. Bir belediye bunu sağlayamıyorsa bence aciz bir belediyedir”

şeklinde konuştu.

Diğer yandan da Malatya’da ekonomik kalkınma seferberliği de başlatacaklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. Gezer,

“Bir şehrin ekonomisini ayağa kaldırmadan kendisini ayağa kaldıramazsınız. Malatya yıllardır kendileri refah içinde yaşayan ama bu insanlarımız için bir refah üretmeyi bilmeyen bir kadro tarafından yönetiliyor. İşsizlik ve yoksullukla ilgili zerre kıllarını kıpırdatmıyorlar. Bu şehir niye kan kaybediyor, bu şehir niye nüfus kaybediyor, bu şehir yıllarca niye sermaye kaybediyor? Bu şehrin tarımı, ekonomisi, sanayisi, kentleşmesi, turizmi, ihracatı neden diğer illere göre geriye gidiyor diye soran birini buldunuz mu? Bilmiyorum ben görmedim”

sözlerine yer verdi.

Malatya’nın yeniden ayağa kaldırılması için herkesin topyekun bir işbirliği yapması gerektiğini dile getiren Gezer, şunları söyledi:

“KISA SÜREDE ŞEHRİMİZE 10 BİNLERCE KONUT KAZANDIRACAĞIZ”

“Malatya ciddi arka arkaya 2 büyük deprem yaşadı ve ciddi bir yıkım yaşadı. Bu deprem tam da Malatya'nın ticari merkezlerini vurdu, çarşılarını vurdu. Dolayısıyla ticaret çok ciddi bir darbe aldı. Şu andaki Emlak Konut’un hızıyla şu andaki TOKİ’nin hızıyla yola devam edersek bu işlerin toparlanması 15-20 yılı bulacak gibi gözüküyor. Kurumsallaşmış ve kendini ispat etmiş müteahhitlerimiz ile birlikte çalışarak bu şehri yeniden ayağa kaldırmamız gerekiyor. İnsanımız teveccüh ederse 31 Mart akşamı yetki aldığımızda Büyükşehir Belediyesi olarak büyük çaplı konut projelerine girmenin yanı sıra özel sektörde kurumsallaşmış müteahhitlik firmalarımızla birlikte çalışarak kısa sürede şehrimize 10 binlerce konut kazandıracağız. Bunu yaparken de aynı zamanda da şehri depreme dirençli hale getireceğiz. Bunun yolu da dünyada bilinen tek yöntem kentsel dönüşüm süreçlerinin çalıştırılmasından geçiyor. Çevre yolu üstü ve altının hızlıca kentsel dönüşümden geçirilmesi lazım. Malatya'nın hızlıca ekonomisinin ayağa kaldırması gerekiyor. İş yerlerinin ekonomisini ayağa kaldırmadan şehri ayağa kaldıramazsınız. Bunun için yetki aldığımızda ilk odaklanacağımız birincisi konut sorunuyla birlikte ekonomi alanı olacak.”

Malatya’yı bu konularda 20 yılı aşkındır çalışan biri olarak tüm hazırlıklarını yaptıklarını da kaydeden Gezer,

“31 Mart'ta yetki aldığımızda bütün paydaşları da sürece katarak Malatya'da yakın tarihinin gördüğü en kapsamlı kalkınma seferberliğini başlatacağız. Kısa sürede Malatya'yı sadece ayağa kaldırmanın yanı sıra 5 yıl içerisinde de sadece ayağa kalkmanın ötesinde bölgesinin bir cazibe merkezi, bir sürükleyici aktör ve bir lokomotif gücüne dönüştüreceğiz”

dedi.

Kaynak: BÜLTEN