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Araçlar çarpıştı: 2 yaralı

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Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Araçlar çarpıştı: 2 yaralı mask
Araçlar çarpıştı: 2 yaralı
Araçlar çarpıştı: 2 yaralı
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Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.

Araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.U. idaresindeki 60 AAP 334 plakalı kamyonet, kavşakta G.A. idaresindeki 31 NV 004 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı.

Araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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25 Şub 2024 - 14:28 - Asayiş

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