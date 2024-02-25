Araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Hatay’ın Hassa ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı.
Kaza, Hatay - Gaziantep yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.U. idaresindeki 60 AAP 334 plakalı kamyonet, kavşakta G.A. idaresindeki 31 NV 004 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 2 aracın sürücüsü de yaralandı.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölge trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.