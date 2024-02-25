Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya pompalı tüfeklerle ateş eden iki şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Olay dün saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İki şahıs ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar. Şahısların ateş ettiği anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler şahıslar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.
Tepkiler sonucu polis ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Tüfeklerine el konulan R.Y.(20) ve E. G.(20) ekiplerce gözaltına alındı.
Şahıslara meskun mahalde ateş etme suçundan adli işlem yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.