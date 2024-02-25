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Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya pompalı tüfeklerle ateş eden iki şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi mask
Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi
Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde havaya pompalı tüfeklerle ateş eden iki şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi

Olay dün saat 19.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İki şahıs ellerindeki pompalı tüfekle havaya ateş açmaya başladılar. Şahısların ateş ettiği anlar amatör kamera tarafından görüntülendi. Çekilen görüntüler şahıslar tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi

Tepkiler sonucu polis ekipleri şahısları kısa sürede yakalandı. Tüfeklerine el konulan R.Y.(20) ve E. G.(20) ekiplerce gözaltına alındı.
Şahıslara meskun mahalde ateş etme suçundan adli işlem yapıldı.

Havaya ateş eden şahıslar yakayı ele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Bursa, İnegöl, Polis, suç, sosyal medya, gözaltı

25 Şub 2024 - 14:26 - Gündem

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