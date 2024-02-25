Yiyecek arayan köpek kafasını tenekeye sıkıştırdı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yiyecek ararken kafasını tenekeye sıkıştıran köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı’nda bulunan bir işletmenin çevresinde yiyecek arayan köpeğin kafasını tenekeye sıkıştırdı. Köpeğin o anlarını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kafası tenekeye sıkışan köpeği yakaladı. Ekiplerin çalışması sonucunda köpeğin kafası tenekeden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu görülen köpek, doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.