25 Şub 2024 - 14:18- Gündem G:

Malatya’da deprem hissedildi

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Malatya’da az önce bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan depreme ilişkin veriler bildirildi.

Malatya’da deprem hissedildi mask
Malatya’da deprem hissedildi
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Malatya’da az önce bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan depreme ilişkin veriler bildirildi.

Malatya’da deprem hissedildi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 13.53’te Malatya Gülümuşağı merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. Rasathane, saat 13.46’da da 2.7 büyüklüğünde bir depremin daha (Gülümuşağı merkezli) meydana geldiğini açıkladı.

Malatya’da deprem hissedildi

2 DEPREM BİLDİRİMİ

AFAD verilerine göre ise saat 13.46’da Battalgazi merkezli 2.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca saat 13.53’te de yine Battalgazi 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinlikleri 8 ve 11 kilometre olarak açıklandı.
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25 Şub 2024 - 14:18 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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