Malatya’da deprem hissedildi

Malatya’da az önce bir deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD’tan depreme ilişkin veriler bildirildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 13.53’te Malatya Gülümuşağı merkezli 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin derinliği 5 kilometre olarak açıklandı. Rasathane, saat 13.46’da da 2.7 büyüklüğünde bir depremin daha (Gülümuşağı merkezli) meydana geldiğini açıkladı.
2 DEPREM BİLDİRİMİ
AFAD verilerine göre ise saat 13.46’da Battalgazi merkezli 2.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ayrıca saat 13.53’te de yine Battalgazi 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinlikleri 8 ve 11 kilometre olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.