O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.
Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.