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O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı mask
O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.
Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.

O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Trendyol Süper Lig, sivasspor, Pendikspor, maç, spor, Bartuğ Elmaz, sakatlık, Charis Charisis

25 Şub 2024 - 14:13 - Spor

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