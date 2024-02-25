O futbolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Sivasspor-Pendikspor maçında kırmızı-beyazlıların futbolcusu Bartuğ Elmaz, ikili mücadele sonrası sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor ile Pendikspor'un karşılaştığı Süper Lig'in 27. hafta maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Karşılaşmanın 5. dakikasında genç oyuncu Bartuğ Elmaz, Pendiksporlu futbolcu Nuno Sequeira ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Ayağa kalkamayan futbolcu ambulansla hastaneye götürüldü. Kırmızı-beyazlı oyuncunun bilincinin açık olduğu ve hastanede MR'nın çekildiği öğrenildi.

Öte yandan maça devam edemeyen oyuncunun yerine Charis Charisis dahil oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı