- Gündem

Motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Siirt'te iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, kent merkezi Orhan Doğan Parkı yanında A. Ş. yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen motosikletli ile çarpıştı. A. Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Siirt, motosiklet, kaza, trafik kazası, yaralı

25 Şub 2024 - 14:11 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL