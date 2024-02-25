25 Şub 2024 - 13:51 - Ekonomi

Altın yatırımcıları dikkat! 500 lira düşük değerde altın satıyorlar!

Kuyumcular, “Özellikle son birkaç aydır, nereden geldiğini ve nerede basıldığını bilmediğimiz, tam olarak tespit edemediğimiz darphane dışında basılan çeyrek altınlar piyasada yayılmaya başladı” diyerek, vatandaşları uyardı.