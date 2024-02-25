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Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halinde olan bir TIR'ı durdurarak yaptıkları aramada, şaşırtıcı bir keşfe imza attılar.

Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi mask
Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi
Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda seyir halinde olan bir TIR'I durdurarak yaptıkları aramada, şaşırtıcı bir keşfe imza attılar.

Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi

S.C. yönetimindeki TIR'ın, konteyner yüklü dorseyi didik didik arayan polis ekipleri, dorsenin kapaklarını tutan demir duvarların arasında özel bir zula keşfetti. Bu zulada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 264 akıllı cep telefonu bulunduğu belirlendi.

Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi

Gözaltına alınan TIR sürücüsü S.C., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adana polisinin bu başarılı operasyonu, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığını ve etkin çalışmalarını bir kez daha ortaya koyarken, kaçakçıların geliştirdiği yeni yöntemlere karşı da polisin dikkatli ve titiz çalışmasının önemini vurguladı.

Zulalı TIR'da 4 milyon lira değerinde akıllı cep telefonu ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Adana Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenler Bulvarı, TIR, gözaltı, Tutuklama, akıllı cep telefonu

25 Şub 2024 - 13:48 - Asayiş

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