- Sağlık

25 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

25 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Arı Eczanesi – Battalgazi

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen hastanesi karşısı
24 saat açık

Aydoğan Eczanesi – Battalgazi

Adres: Kışla Caddesi, Hayat Hastanesi Karşısı, No:48/B
24 saat açık

Umut Eczanesi – Battalgazi

Adres: Mücelli Sağlık Ocağı Karşısı Cengiz Topel Caddesi Cumartesi semt pazarı girişi
24 saat açık

Kent Eczanesi – Yeşilyurt

Adres: Turgut Özal Bulvarı, Yeni Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık

Ceren Eczanesi – Yeşilyurt

Adres: Cemalgürsel Mahallesi, Paşaköşkü Cami Yanı, No:89
24 saat açık
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25 Şub 2024 - 13:15 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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