25 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 25 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 25 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Arı Eczanesi – Battalgazi
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi Göçmen hastanesi karşısı
24 saat açık
Aydoğan Eczanesi – Battalgazi
Adres: Kışla Caddesi, Hayat Hastanesi Karşısı, No:48/B
24 saat açık
Umut Eczanesi – Battalgazi
Adres: Mücelli Sağlık Ocağı Karşısı Cengiz Topel Caddesi Cumartesi semt pazarı girişi
24 saat açık
Kent Eczanesi – Yeşilyurt
Adres: Turgut Özal Bulvarı, Yeni Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık
Ceren Eczanesi – Yeşilyurt
Adres: Cemalgürsel Mahallesi, Paşaköşkü Cami Yanı, No:89
24 saat açık
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.