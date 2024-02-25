Ters dönen otomobil park halindeki kamyonete çarptı: Sürücü kaçtı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde Halfetin Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, şans eseri yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 07.00 sularında Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 ADK 137 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde olan 58 ADZ 207 plakalı kamyonete çarparak ters döndü.
Kazada, şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve kaçan sürücünün bulunması için çalışmalar başlatıldı.
Yaşanan bu trafik kazası, bölgedeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne sererken, kaçan sürücünün yakalanması için polis ekiplerinin titiz bir çalışma yürüttüğü belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.