Malatyalılar çok dertli! “Malatya’nın derdini dertlenen yok”

Malatya'da yaşanan deprem sonrasında şehrin diğer deprem bölgelerine kıyasla geride kalmış olması, vatandaşları endişeye ve umutsuzluğa sürüklüyor. Malatyalılar deprem sonrasında yapılan çalışmaları yeterli görmeyerek, yetkililere seslendiler. Vatandaşların yaşadığı zorluklar ve sıkıntılar, şehrin alt yapı sorunları ve yetersiz hizmetler konusunda eleştiriler artıyor.

Malatya'da yaşayan vatandaşlar, yetkililerin yetersiz çalışmalarından dolayı umutsuzluğa kapıldıklarını, şehrin sorunlarının çözümü için hızlı adımlar atılması gerektiğini söylediler. Malatya'nın gelişimi ve iyileşmesi için adımlar atılması gerektiğini ve en büyük görevin milletvekillerine düştüğünü söyleyen vatandaşlar, vekillerin sahada olmasını, Malatya’nın gerçeklerini görmelerini istiyorlar.

“MALATYA’NIN DERDİNİ DERTLENEN YOK”

Doğan Korkmaz adlı vatandaş,

“Malatya büyük bir deprem yaşadı. Zaten depremden önce de bir deprem yaşamıştı. Çarşı merkezdeki dükkanları tadilat ettiler, büyük paralar harcadılar. Buralar eski binalardı, bir deprem olursa yerle bir olur diye tahmin ediyordum. Tahminlerin doğru çıktı ve 6 Şubat günü çarşı merkez yerle bir oldu. Bir bilim adamının ya da jeolojilerin sözlerini hiç dikkate almıyorlar. O kadar parayı eğitime, sağlığa, tarıma ya da işsiz gençlere harcasalardı daha faydalı olurdu. Cumhurbaşkanı Malatya’ya niye gelsin ki, zaten gelse de oy verecekler gelmese de oy verecekler. Malatya’nın derdini dertlenen yok. İmardan anlayan bir adam Malatya’yı yönetmedi ve sonuç 6 Şubat’ta yaşadıklarımızı gösteriyor”

şeklinde konuştu.

“DERDİMİZİ ANLATACAK KİMSEMİZ YOK”

Vatandaşlardan Feyzullah Kaya,

“Malatya’nın geleceğinden umutlu değiliz. Dükkanım gitti, evim gitti ortada kaldım. Cumhurbaşkanı’mız da Malatya’ya gelmedi. Malatya’da yetkili kalmadı, derdimizi anlatacak kimsemiz yok”

diye konuştu.

“MALATYA’MIZ İYİ OLUR İNŞALLAH”

Selim Birge ise,

“Malatya’mız iyi olur inşallah, umudumuz var ama insanlarımız çok fırsatçı, çok vicdansız. Her tezgahta farklı fiyatlar çıkıyor, zaten denetleyen de yok”

dedi.

“MALATYA’DAN HİÇ UMUDUM YOK”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş,

“Malatya’dan hiç ümitli değiliz, şu anda hiçbir çalışma yok. Diğer deprem bölgelerinde Maraş olsun, Hatay olsun, Adıyaman olsun neredeyse şehir içi bitmiş, bizde daha alt yapı bitmemiş. Malatya’nın sahibi yok. Ne belediye başkanları ne de milletvekilleri sahip çıkmıyor. Malatya’dan hiç umudum yok. Cumhurbaşkanı’mız bile depremin yıl dönümünde kura çekiminde Malatya’ya gelmedi. Diğer deprem illerini ziyaret etti, bize gelmedi. Malatya’da ne yapıldı ki gelsin, bir ilerleme yok”

ifadelerini kaydetti.

“DEPREMLER BİLE DERS VERMEDİ”

Depremlerden bir ders alınmadığını dile getiren Osman Nuri Ekici,

“6 Şubat’ta bir deprem yaşadık Allah bir daha vermesin. Allah bize verdi çünkü biz hak ettik. Malatya’da çok pahalılık var o da bizim elimizde. Sabah akşam fiyat listesi değişiyor. Kimsede vicdan kalmamış, depremler bile ders vermedi. Hak adalet ne ise insan ona göre davranır ama o da kalmadı”

sözlerine ekledi.

“MALATYA’MIZ 10 SENE KENDİNE GELEMEZ”

Sinan Pençe,

“Malatya’nın bir geleceği yok, görünen köy kılavuz istemiyor. Malatya’mız 10 sene kendine gelemez. Malatya’da kimse de kalmadı, yetkililerde ortada değil”

dedi.

“SEÇİMDEN SONRA DAHA DA KÖTÜYE GİDECEĞİZ”

İsmini vermek istemeyen bir başka vatandaş ise,

“Seçimden sonra Malatya’da yapılan bu inşaat çalışmaları da duracak. Kesinlikle buna inanıyorum, seçimden sonra daha da kötüye gideceğiz. Bugün Malatya’nın 6 tane milletvekili var. Bir gün bir tanesi geldi mi, dedi mi ki biz bunu yapacağız, şunu yapacağız diye. Ama seçim zamanı hepsi kapı kapı geziyorlardı, oy istiyorlardı. Şimdi nerede o vekiller, bir garibanın elinden tuttular mı? Deprem zamanı Elazığ Belediyesi buraya geldi herkese ekmek dağıttı. Bizim Belediye Başkanı neredeydi o zaman. Bugün konteynerde kalan insanlar kışı perişan geçirdiler, kimse gidip de onların halini hatırını sormadılar”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA’MIZDAN UMUTLUYUZ”

Malatya’nın ayağa kalkacağından umutlu olduğunu söyleyen Celal Ökke,

“Malatya’mızdan umutluyuz, inşallah çok daha iyi olur. Yeni yerlerimize geçtik mi çalışmaya devam ederiz. Büyüklerimiz 2 yılda çarşıyı ayağa kaldırırlarsa Malatya’mızda ayağa kalkar”

açıklamalarında bulundu.

“YETKİLİLERİMİZ MALATYA’NIN SESİNİ DUYURAMADILAR”

Çınar Ayol isimli vatandaş ise,

“Malatya’mız çok sahipsiz. Diğer şehirlere sürekli yardımlar, yatırımlar yapılıyor ama Malatya’ya hiçbir şey yok. Yetkililerimiz Malatya’nın sesini duyuramadılar. Daha yıkılmayan evler. Bir an önce evlerin yapılıp vatandaşlara teslim edilmesi gerekiyor”

sözlerini kullandı.

“KURA ÇEKİMİ YAPILDI AMA KİM EVİNE YERLEŞTİ”

İsmini vermek istemeyen bir vatandaş ise,

“Elazığ Belediye Başkanı’ndan Allah razı olsun çünkü deprem zamanı Malatya’yı sahipsiz bırakmadı. Malatya’nın 6 milletvekili vardı, neredelerdi, kimin derdine deva oldular. Bizler ölümden kurutulduk kim geldi fakir fukaranın derdini sordu. Belediye Başkanı sordu mu, Vali sordu mu, bizim yetkililerimiz neredeydi? Malatya sahipsiz kaldı ve kalmaya da devam ediyor. Malatya’da daha evler teslim edilmedi. Kura çekimi yapıldı ama kim evine yerleşti. Malatya’da bir gelişme yok ki Cumhurbaşkanı da buraya gelsin”

dedi.

“MALATYA’DA İNŞAAT ÇALIŞMALARI DA DURACAK”

Malatya’nın sahipsiz olduğunu vurgulayan Abdulkadir Ökmen,

“Malatya’dan ümitli değiliz çünkü sahipsiz. Vekillerimiz iyi çalışmıyor. Mesela Hatay milletvekili her gece televizyon programlarına çıkıyorlar Hatay’ın sorunlarını, sıkıntılarını anlatıyorlar. Bizim milletvekillerimizi maalesef ne sahada gördük ne de deprem bölgesinde gördük. Malatya 20 yılda düzelmez, zaten seçimler bitti mi Malatya’da inşaat çalışmaları da duracak”

diye konuştu.