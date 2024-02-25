- Eğitim

'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş

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Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Gülbahar Ergin ve Elazığ Anadolu Lisesi'nden Çilem Güreş Çelikal önderliğinde hazırlanan 'Bully Therapy' adlı eTwinning projesi, akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için büyük bir adım attı.

'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş mask
'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş
'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş
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Erzurum Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Gülbahar Ergin ve Elazığ Anadolu Lisesi'nden Çilem Güreş Çelikal önderliğinde hazırlanan 'Bully Therapy' adlı eTwinning projesi, akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için büyük bir adım attı.

'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş

Türkiye'den 9 okulun ve 7 ülkenin katılımıyla gerçekleşen proje kapsamında düzenlenen 'Mavi Giy' etkinliği, öğrencilerin toplumsal bir mesaj vererek dayanışma ve farkındalık oluşturmayı amaçladı.

'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş

Proje koordinatörlerinden Çilem Güreş Çelikal, projeye geniş bir katılımın sağlandığını ve öğrencilerin akran zorbalığına karşı duruşlarını göstermek için mavi giyerek toplumsal bir dayanışma örneği sergilediklerini belirtti. Uluslararası işbirliği ve kültürel alışverişin bir örneği olan bu etkinliğin, gençlerin sorunlarla mücadelede birlikte hareket etme ve empati geliştirme konusunda ne kadar güçlü olduklarını gösterdiğini vurguladı.

'Bully Therapy' projesiyle akran zorbalığına karşı duruş

Güreş Çelikal, öğretmenlerin liderliğindeki bu inisiyatifin, öğrenciler arasında dayanışma ve saygı kültürünün yayılmasına önemli bir katkı sağladığını dile getirdi. Ayrıca, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık oluşturma ve pozitif değişimler sağlama potansiyelinin büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

'Bully Therapy' projesi, öğretmenlerin ve öğrencilerin bir araya gelerek sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiği ve akran zorbalığı gibi önemli bir konuya dikkat çektiği için takdir topluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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25 Şub 2024 - 11:42 - Eğitim

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