Jandarma arama kurtarma ekipleri, binlerce kayakçının güvenliğini sağlıyor

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes, kayak severlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak eğlenceli bir kayak gününün sağlanması, güvenlik önlemlerinin alınmasıyla mümkün oluyor. İşte bu noktada, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri devreye giriyor.

Erciyes Kayak Merkezi'nde görev yapan JAK timleri, 112 kilometrelik 41 pistin güvenliğini sağlayarak, zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Kayak sırasında meydana gelen kazalara anında müdahale eden ekipler, binlerce kayakçının güvenliğini temin ediyor.

Kayseri 2. JAK Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Korhan Tomruk, yaptığı açıklamada, JAK timlerinin her olayda vatandaşların hizmetinde olduğunu belirtti. Erciyes'te yürütülen çalışmaların yanı sıra, Türkiye genelinde doğal afetlere müdahale yeteneklerine de sahip olduklarını vurguladı.

2023 yılında bin 200 olaya müdahale ettiklerini dile getiren Tomruk, özellikle Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen zirve tırmanışları ve kayak kazalarında yaralananlara yardım ettiklerini ifade etti. Ayrıca, Polonya asıllı bir vatandaşın dağda mahsur kaldığı bir olayda başarılı bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde yeterli ekipman ve personelle görev yaptıklarını belirten Tomruk, Ankara'dan takviye ekiplerin gönderildiği durumlarda da JAK timlerinin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini söyledi.

Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları, Erciyes'te güvenli bir kayak deneyimi yaşamak isteyenler için önemli bir güvence oluşturuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı