Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor

Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 11'inci gününde de devam ediyor.
Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 11'inci gününde de hız kesmeden aranıyor. Deniz Kuvvetlerine ait 'Akın' gemisi gece saatlerinde 02.29'da batığın üzerinde ayrılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Nene Hatun' gemisi 9.50'de batığın üzerine yerleşti. 11 kişilik dalgıç ekibi ile arama kurtarma işlemi gün içinde başlayacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.