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Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor

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Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 11'inci gününde de devam ediyor.

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor mask
Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor
Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor
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Marmara Denizi açıklarında batan 'Batuhan A' isimli gemide kayıp 4 mürettebatın arama çalışmaları 11'inci gününde de devam ediyor.

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisindeki 6 mürettebattan 2'sinin cansız bedenine ulaşılırken, 4 kişiden halen haber alınamadı. Her gün yaklaşık 500 personelle havadan, karadan ve denizden aranan 4 kişi, 11'inci gününde de hız kesmeden aranıyor. Deniz Kuvvetlerine ait 'Akın' gemisi gece saatlerinde 02.29'da batığın üzerinde ayrılırken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait olan 'Nene Hatun' gemisi 9.50'de batığın üzerine yerleşti. 11 kişilik dalgıç ekibi ile arama kurtarma işlemi gün içinde başlayacak.

Kayıp mürettebatı arama çalışmaları 11'inci günde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Marmara Denizi, Kayıp, mürettebat, İmralı Adası, Akın gemisi, Nene Hatun Gemisi, arama kurtarma işlemi

25 Şub 2024 - 11:33 - Gündem

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