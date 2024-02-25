381 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 4 ayrı noktada 381 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Bağlan ve Damar Mahallesi kırsalında icra edilen operasyon başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Operasyonda; 4 ayrı noktada, 381 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddenin muhafaza altına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı