Nostaljik sesler geri dönüyor: Müzik kasetleri yeniden sahne alıyor!

Özellikle doksanlı yıllarda hayli popüler olan müzik kasetleri, CD, DVD, MP3 gibi alternatiflerin çıkması ve internetin yaygınlaşmasının ardından pek de ilgi görmeyen bir döneme girmişti. Ancak son zamanlarda koleksiyonerler arasında müzik kasetlerine olan ilgi yeniden artıyor.

1981 yılından bu yana kaset satışı yapan Mustafa Yaman, geçmiş yıllarda işlerinin oldukça iyi olduğunu belirtiyor. Her gün yeni kasetler çıkarırken, müşterilerin sanatçı albümlerini takip ettiğini ve seri bir şekilde satın aldığını söylüyor. Ancak günümüzde, müzik kasetlerinin daha çok antika veya nostalji değeri taşıdığını ifade ediyor. Kimi insanlar kasetleri nostaljiyle saklarken, kimileri de gerçek ses deneyimini yaşamak için hala kasetleri tercih ediyor. Teyp sahibi olanlar veya araçlarında kaset çalarını koruyanlar da halen mevcut.

Mustafa Yaman, şu anda kasetleri 30, 40 ve hatta 50 liraya kadar sattıklarını belirtiyor. CD'lerin ise 70 liradan satıldığını ekliyor.

Gelişen teknolojiyle her türlü müziğe erişmek mümkün hale gelmiş olsa da, müzik kasetlerinin özellikle nostalji sevenler ve koleksiyonerler arasında özel bir yeri olduğu görülüyor. Bu durum, müzikseverlerin geçmişe özlem duygusuyla bir araya gelmesine ve eski günleri hatırlamasına katkı sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı