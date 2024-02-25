- Yaşam

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

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Malatya mutfağı, zengin lezzetleriyle Türk mutfağının önemli bir parçasını oluşturur. Şehrin öyle lezzetleri var ki, onları bir tadan ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna gibi unutamıyor. O lezzetlerden biri de yumurtalı kebap köftesi.

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi mask
Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi
Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi
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Malatya mutfağı, zengin lezzetleriyle Türk mutfağının önemli bir parçasını oluşturur. Şehrin öyle lezzetleri var ki, onları bir tadan ünlü İtalyan Şef Danilo Zanna gibi unutamıyor. O lezzetlerden biri de yumurtalı kebap köftesi.

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

Aslında Malatya usulü pankek olarak da anlatılan bu köfte, yumurtasız da yeniliyor, tereyağına batırılıp da sofralara konuyor. İşte o lezzetli yemeğin tarifi:

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

Malzemeler

2 su bardağı köftelik bulgur (Malatya’da yarma bulgur diyorlar)
1 su bardağı kısırlık bulgur
Tuz, ıslatmak için su

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

Bulamak için

3 yumurta (yumurta adedi, isteğe bağlı değişebilir)
1 çay kaşığı tuz

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

Kızartmak için

Zeytinyağı veya sıvıyağ
Tereyağı (isteğe bağlı)

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

TARİFİ

Kısırlık bulgur bir kenarda ıslatılır. O yumuşarken köftelik bulgur yoğurma kabına alınıp ılık su ile ıslatılır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta çok fazla su eklememek. Olabildiğince az su kullanıp tüm bulguru ıslatmak gerekiyor. (Kısır yaparken gibi)
5 dakika kadar ıslanmış bir vaziyette bulgurların suyunu çekmesi beklenir. Bulgurlar karıştırılıp göz kararı tuz atılarak hafif hafif su ile yoğurulur. Hamur kendini tutacak kadar yoğurulur. Hamurun dağılmaması için suyu çok koymamak ve iyice yoğurmak önemli bir nokta.
Yoğurma işlemi bitince mandalina kadar bezeler alınıp yassı şekiller verilir. Bütün hamur bitince derin bir tencereye yeterince su koyulur ve kaynayınca köfteler eklenip haşlanır. Haşlanan köfteler süzülür.

Ardından 3 tane yumurtaya (yumurta adedi isteğe göre değişebilir), 1 çay kaşığı kadar tuz atılır ve çırpılır. Tavaya yağ alınıp iyice ısıtılır. Haşlanan köfteler arkalı önlü iyice yumurtaya bulayıp tavaya dizilir. Önlü arkalı çevrilip pişirilen köfteler tavadan çıkarılır. Servis edilir.

Malatya usulü pankek: Yumurtalı kebap köftesi

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25 Şub 2024 - 10:53 Malatya- Yaşam

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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