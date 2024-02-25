Malatya’da elektrik kesintisi

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 10.00 ila 13.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı, Toptaş mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Beydağı, Üzümlü, Üçgöze mahallelerine,

Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Tepehan Mahallesi’ne,

Bugün 14.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Alişar, Dilek, Yaka, Mahmutlu, Hatunsuyu, Kemerköprü mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü, İkizce, Duruldu, Seyituşağı, Kuyulu, Kuşdoğan, Fatih, Aydınlar mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Sarıkız Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Kaldırım, İbrahimpaşa, Mehmet Paşa, Sayfiye, Kılıçbağı, Beybağı, Günpınar, Nadir mahallelerine,

28 Şubat Çarşamba günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet (Yeşilyurt), Cumhuriyet, Karşıyaka, Yeni, Gölpınar, Altunlu, Sahilköy, Kömekavak, Oluklu, Dedeköy, Suçatı, Gözene, Kırlangıç, Polatdere, Karapınar, İkizce, Kırkpınar, Işıklı, Günedoğru, Yuvalı, Altıntop, Eskiköy, Kadılı, Topraktepe, Kuyulu, Söğüt, Kelhalil, Polat, Karaterzi, Çığlık, Savaklı, Aydınlar, Elmalı, Kapıdere, Küçüklü, Görgü, Şatıroba, Fındık, Beğre, Esentepe, Dedeyazı, Yolkoru, Çömlekoba, Çavuşlu, Gövdeli, Gürobası, Doğu, Bıçakçı, Örencik,

28 Şubat Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,

29 Şubat Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu, Göller mahallelerine,

1 Mart Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.