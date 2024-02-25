Malatya’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği belirtildi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Yayınlanan raporda,

“Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görülmesi beklenmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin vurgulandığı raporda rüzgârların ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği belirtildi.

Çığ tehlikesine karşı uyarıların da yer aldığı raporda,

“Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”

ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Malatya merkez ve ilçelerindeki hava durumunun da verildiği raporda şu ifadeler kullanıldı:

“Malatya-merkez: Parçalı ve az bulutlu 14 derece, Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu 14 derece, Arapgir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece, Arguvan: Parçalı ve az bulutlu 11 derece, Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu 14 derece Darende: Parçalı ve az bulutlu 14 derece, Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu 12 derece, Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu 14 derece, Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu 13 derece, Kale: Parçalı ve az bulutlu 14 derece, Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu 12 derece, Pütürge: Parçalı ve az bulutlu 12 derece, Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu 14 derece, Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu 13 derece olacağı bildirildi.”