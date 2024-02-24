Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu

Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi deprem bölgesi Malatya'da da okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya edildi. Malatya İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentteki birçok camide program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kernek Karagözlüler Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.
6 Şubat depremlerinde kentte 200'ün üzerinde cami yıkılırken, sağlam kalan camiler de Berat Kandili coşkusu yaşandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.