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Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu

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Deprem bölgesi Malatya'da Ramazan ayının habercisi Berat Kandili'nde camilere akın eden vatandaşlar, dua ve ibadetle geceyi idrak etti.

Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu mask
Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu
Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu
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Berat Kandili, tüm ülkede olduğu gibi deprem bölgesi Malatya'da da okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan dualarla ihya edildi. Malatya İl Müftülüğü tarafından on bir ayın sultanı Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili münasebetiyle kentteki birçok camide program düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kernek Karagözlüler Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılarak dualar etti.

Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu
Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu
Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu

6 Şubat depremlerinde kentte 200'ün üzerinde cami yıkılırken, sağlam kalan camiler de Berat Kandili coşkusu yaşandı.

Enkaz kentte Berat Kandili coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Şub 2024 - 21:42 Malatya- Gündem

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