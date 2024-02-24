Sivasspor, Pendikspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'de 27. haftasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz ve As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.

Sivasspor ile Pendikspor yarın saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı