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Taraftarlardan, Rey Manaj’a sürpriz kutlama

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Sivasspor’da Pendikspor maçı hazırlıkları tamamladı. Yapılan antrenman öncesi golcü futbolcu Rey Manaj için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Taraftarlardan, Rey Manaj’a sürpriz kutlama mask
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Sivasspor’da Pendikspor maçı hazırlıkları tamamladı. Yapılan antrenman öncesi golcü futbolcu Rey Manaj için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Elli Sekiz taraftar Grubu, bugün Sivasspor’un gerçekleştirdiği antrenman öncesi futbolcu Rey Manaj'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Rey, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.

Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile Pendik'te görev yapan basın mensupları ise Sivasspor’un Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sivasspor, Pendikspor, Rey manaj

24 Şub 2024 - 20:21 - Spor

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