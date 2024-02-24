Taraftarlardan, Rey Manaj’a sürpriz kutlama

Sivasspor’da Pendikspor maçı hazırlıkları tamamladı. Yapılan antrenman öncesi golcü futbolcu Rey Manaj için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Elli Sekiz taraftar Grubu, bugün Sivasspor’un gerçekleştirdiği antrenman öncesi futbolcu Rey Manaj'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Rey, kendisi için hazırlanan pastayı üfledi ve taraftarlara teşekkür etti.
Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri ile Pendik'te görev yapan basın mensupları ise Sivasspor’un Pendikspor ile oynayacağı mücadele öncesi Teknik Direktör Bülent Uygun'u ziyaret etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.