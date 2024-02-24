Ölmeztoprak’tan Berat Kandili mesajı

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, kandillerin birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği, manevi değeri yüksek özel günler olduğunu söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.
Milletvekili Ölmeztoprak, mesajında, “Tüm İslam âlemi ve ülkemizin Berat Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket, huzur ve barış getirmesini; aziz milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.