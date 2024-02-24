24 Şub 2024 - 20:19 - Gündem

Ölmeztoprak’tan Berat Kandili mesajı

AK Parti Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, kandillerin birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği, manevi değeri yüksek özel günler olduğunu söyledi. AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.