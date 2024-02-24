Depremzede dede ve torun sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Susuz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 75 yaşındaki Mustafa Yıldırım ile 2 yaşındaki torunu H.Y.'den haber alamayan akrabalar, mahalle sakinlerinden yardım istedi.
Mahalle sakinleri girdikleri evde korkunç bir manzarayla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar dede ve torununu hareketsiz halde bulurken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede dede ve torununun hayatını kaybettikleri belirlendi.
Otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Malatya’ya gönderildi. Hayatını kaybeden Mustafa Yıldırım’ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’daki evinin hasar gördüğü ve ailesiyle Ankara’ya yerleştiğini öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.