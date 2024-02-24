Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“2 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hamza Yıldırım’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Battalgazi,
26 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Arda Yalçın Demir’in taziye adresi: İskender Mahallesi, Yeşilyurt,
87 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşe Akyüz’ün taziye adresi: Hasan Varol Mahallesi, Battalgazi,
90 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Fatma Gençer’in taziye adresi: Selçuklu Mahallesi, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Buzluk Mahallesi Yazıhan Mezarlığına defnedilen Mustafa Yıldırım’ın taziye adresi: Şehit Fevzi Mahallesi, Battalgazi,
46 yaşında vefat eden ve Zonguldak Çaycuma Mezarlığına defnedilen Serkan Erek’in taziye adresi: Çaycuma, Zonguldak,
96 yaşında vefat eden ve Zonguldak Çaycuma Mezarlığına defnedilen Ali Erdoğan’ın taziye adresi: Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Zonguldak Çaycuma Mezarlığına defnedilen Mehmet Aygün’ün taziye adresi: Damlı Mahallesi, Doğanyol,
56 yaşında vefat eden ve Buzluk Mahallesi Mezarlığına defnedilen Fikret Kızılkaya’nın taziye adresi: Buzluk Mahallesi, Yazıhan”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.