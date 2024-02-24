24 Şub 2024 - 17:51 - Siyaset

Doğu’nun Parisiydi şimdi her alanda geriye gidiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, seçim ofisi açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Malatya’nın her alanda geriyi gittiğini vurgulayan Gezer, “Malatya ülkemizde en çok gerileyen 13 şehirden biri. En hızlı yoksullaşan 5 şehirden biri. Havası en kirli olan 4 şehirden biri. Hayvancılığı en çok gerileyen 3 şehirden biri” dedi.