Doğu’nun Parisiydi şimdi her alanda geriye gidiyor

Battalgazi ilçesi Eski Köy Garajı’nın karşısında seçim ofisi açan Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer, burada vatandaşlara seslenerek Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olduğunu söyledi.
“ŞEHRİMİZİ ÇOK ZOR ŞARTLARA MAHKUM ETTİLER”
Malatya’nın zor şartlara mahkum edildiğini vurgulayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Prof. Dr. İbrahim Gezer,
“Bu güzelim şehrimizi ve ilçelerimizi maalesef çok zor şartlara mahkum ettiler. Bu güzelim şehir son yıllarda deprem öncesi haliyle ülkemizde en çok gerileyen 13 şehirden biri. En hızlı yoksullaşan 5 şehirden biri. Havası en kirli olan 4 şehirden biri. Yani deprem öncesi haliyle adeta zehir soluyoruz. Hayvancılığı en çok gerileyen 3 şehirden biri. Tarıma en çok aşağı doğru inen 5 şehirden biri. Suç oranları son 10 yılda en çok artan 4 şehirden biri. Son 15 yılda ülkemizdeki yaklaşık bin ilçe arasında en gerideki 100 ilçe arasında en fazla ilçe kaydıran 3 ilden biri. Deprem sonrası haliyle Malatya deprem bölgesindeki 11 il arasında en az konut yapılan 2 ilden biri. En az kaynak ayrılan bir iki ilden biri ve en çok ihmal edilen yine bir iki ilden biri”
ifadelerini kullandı.
“BU MİLLETİN KARŞISINA HANGİ YÜZLE ÇIKACAKSINIZ”
Malatya’yı yöneten kesime seslenen Gezer,
“Şehrimiz bu hallere düşmesinden artık şikayetçi olmayacak mıyız? Bunları sorgulamayalım mı? Bu yaşadıklarımız yetmedi mi? Bu şehir bu kadar yoksullaşmayı hak ediyor mu? Bu kadar gerilemeyi hak ediyor mu? Bütün bunlardan yola çıkarak deprem öncesi ve sonrası şartlarımıza baktığınızda artık bu şehrin sıradan tedbirlerle ve sıradan kadrolarla ayağa kalkma ihtimali maalesef ortadan kalkmıştır. Bu şehri yıllarca yöneten siyasi kadroya buradan sormak istiyorum. Bu şehri nasıl bu hale getirdiniz? Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Hiç mi Allah'tan korkmadınız? Hadi Allah'tan korkmadınız. Bu milletin karşısına hangi yüzle tekrar çıkıp oy istiyorsunuz”
diye konuştu.
“MALATYA'NIN KADERİ DEĞİŞMİYOR”
“Gittikçe gerileyen, gittikçe kan kaybeden, gittikçe ittifak kaybeden, gittikçe nüfus ve sermaye kaybeden bir şehir görüyoruz” diyen Gezer,
“Demek ki sürekli sorgulamadan, sürekli doğruya doğru, yanlışa yanlış demeden, sürekli aynı partilere oy vermek hizmet getirmiyor arkadaşlar. Peki, ne hizmet getiriyor? Hizmet doğruya doğru yanlışa yanlış demeye alışkanlık haline getirmiş şehirlere geliyor. Hizmet gerektiğinde değişimden yana tavır alan şehirlere geliyor. Kısaca hizmet çantada keklik olmadığını gösteren şehirlere gidiyor. Muhalefet tarafından yönetilen ve geri alınması ihtimal dahilinde olan yerlere atılan temellerin üzerine 6 ayda koca hastaneye yükseliyor. Koca binalar yükseliyor. Yine bakıyorsunuz, oraya bu şehrin iki- üç katı konutlar yapılıyor. Gelen kaynakların en büyük payları o şehirlere gönderiliyor. Bu şehir yıllardır kan kaybediyor, irtifa kaybediyor, nüfus kaybediyor, sermaye kaybediyor. Başkanlar değişiyor, milletvekilleri zaman zaman değişiyor. Ama Malatya'nın kaderi değişmiyor. Sürekli geriliyor. Her yıl bir önceki yılın daha gerisine gidiyor”
açıklamalarında bulundu.
“BU GÖREVE TALİBİZ”
Gezer,
“Malatya'nın önü açık. Malatya’nın önünde çok önemli bir fırsat var. Malatya bundan sonra eski Malatya olmayacak. Tarihte olduğu gibi ya ölçek büyüterek çok daha büyük bir şehre dönüşecek ya da ölçek küçülterek alt bir lige düşecek, küçülerek yoluna devam edecek. Bu seçimde buna karar vereceğiz. Biz yıllardır bu şehre emek veren, hazırlık yapan, yol haritası çıkarmaya çalışan ve bununla ilgili projelerini hazırlayan bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak takım arkadaşlarımla birlikte bu göreve talibiz”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.