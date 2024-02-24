Botoks zararlı mı hangi bölgelere uygulanıyor? 

Botoks, genellikle güvenli bir işlem olarak kabul edilir, ancak yan etkileri ve riskleri olabilir. İşlem sırasında en sık görülen yan etkiler arasında geçici şişlik, morarma, ağrı ve baş ağrısı yer alır. Nadir durumlarda, botoks kullanımı ciddi yan etkilere neden olabilir, bunlar arasında yüz felci, ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve nefes alma zorluğu yer alır.

Botoks yaptırmadan önce, bir sağlık uzmanıyla konuşmanız ve işlemin sizin için uygun olup olmadığını belirlemeniz önemlidir. Ayrıca, botoks işlemi yaptırmadan önce, işlemi gerçekleştirecek sağlık uzmanının deneyimli ve lisanslı olduğundan emin olmalısınız.

BOTOKS HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?

Botoks, kozmetik amaçlarla yüzdeki kırışıklıkları ve çizgileri azaltmak için kullanılan bir tıbbi üründür. Genellikle aşağıdaki bölgelere uygulanır:

Alın: Alındaki yatay çizgilerin ve dikey çizgilerin azaltılması için.

Göz çevresi: Göz kenarındaki kırışıklıkların ve kaz ayaklarının azaltılması için.

Kaşlar: Kaşların kaldırılması ve kaş arasındaki çizgilerin azaltılması için.

Burun: Burun kenarındaki kırışıklıkların azaltılması için.

Dudak üstü: Dudak üstündeki çizgilerin ve kırışıklıkların azaltılması için.

Çene: Çenedeki kırışıklıkların ve çene hattının belirginleştirilmesi için.

Botoks ayrıca aşırı terleme (hiperhidroz) ve migren baş ağrılarını tedavi etmek için de kullanılabilir. Ancak, botoksun bu bölgelere uygulanması için belirli bir sağlık durumu veya tıbbi endikasyon olması gerekir. Botoksun hangi bölgelere uygulanacağı ve dozajı, bir sağlık uzmanı tarafından belirlenir.

Kaynak: Haber Merkezi