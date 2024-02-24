İkinci ara tatil ne zaman başlıyor Ramazan Bayramı ile tatil birleşecek mi?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2024 yılında ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. Ancak, bu tarihler Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geldiği için ara tatilin yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını ifade etmiş ve "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor" demiştir.

Bu nedenle, ikinci ara tatilin yapılıp yapılmayacağına dair kesin bir karar henüz alınmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." demişti.

Aşağıdaki tarihlerdeki resmî tatil günlerinde öğrenciler okula gitmeyecek.

2024 yılında resmî tatil günleri ve hafta içine denk gelen tarihler şu şekilde:

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 Salı

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba.

Kaynak: Haber Merkezi