İkinci ara tatil ne zaman başlıyor Ramazan Bayramı ile tatil birleşecek mi?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre, 2024 yılında ikinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında olacak. Ancak, bu tarihler Ramazan Bayramı'nın kutlandığı haftaya denk geldiği için ara tatilin yapılıp yapılmayacağı konusunda belirsizlik bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ikinci ara tatillerin bayram haftasına denk gelmesi sebebiyle bu durumun zorlaşacağını ifade etmiş ve "İkinci dönemde biraz olmayacak gibi duruyor" demiştir.
Bu nedenle, ikinci ara tatilin yapılıp yapılmayacağına dair kesin bir karar henüz alınmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Ara tatili kaldırmıyoruz, öyle bir şey gündemimizde yok. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklindeki yorumlar bunun işlevsel olup olmadığını içeren rutin bir değerlendirme. Buradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturur karar veririz." demişti.
Aşağıdaki tarihlerdeki resmî tatil günlerinde öğrenciler okula gitmeyecek.
2024 yılında resmî tatil günleri ve hafta içine denk gelen tarihler şu şekilde:
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2024 Salı
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.