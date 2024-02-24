Malatya’da bu hafta neler oldu?

Bu hafta Malatya’da neler oldu? 17 Şubat ile 24 Şubat tarihleri arasında Malatya’da ne gibi gelişmeler yaşandı? 17 Cumartesi 2024 günü ile 24 Şubat 2024 Cumartesi günü arasında neler oldu? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberleri ve BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler haberimizde…

Malatya’da bu hafta dâhilinde önemli gelişmeler yaşandı. Bu hafta öne çıkan gelişmeler arasında şu başlıklar yer aldı:

Malatya’da satışlar bitti mi? TÜİK, depremin yıktığı o ilçede sayı veremedi

TÜİK’in ilçelere göre konut satış istatistikleri 6 Şubat’tan sonra konut satışlarının doğal olarak düştüğünü gösterdi. Merkez ilçelerde gerçekleşen satış oranlarının yarıya kadar düşmesi ve depremin yerle bir ettiği Doğanşehir’de hiçbir satışın olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ilçe ilçe yaşanan tüm satış istatistikleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19292374/malatyada-satislar-bitti-mi-tuik-depremin-yiktigi-o-ilcede-sayi-veremedi

İnönü Üniversitesi halka açık mı?

Yükseköğrenim eğitimlerinin verildiği üniversitelerin halka açık olup olmaması ile ilgili tartışmalar sürerken birçok vatandaş şehrinde bulunan üniversitelerin halka açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Malatya’da faaliyet gösteren iki üniversiteden biri olan İnönü Üniversitesi halka açık mı?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19294985/inonu-universitesi-halka-acik-mi

Tam 3 yıl önce tüm olacakları BUSABAH’a açıklamış Ne eksik ne fazla! Tam anlamıyla hepsini yaşadık

Tarihler 6 Şubat 2020’yi gösterdiğinde, yani asrın felaketinden tam 3 yıl önce BUSABAH gazetesi, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’le bir röportaj yapmış, ertesi gün manşette yer vermişti. O gün Naci Görür, Malatya’yı bekleyen tehdidi açıklayarak Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Elazığ ve Bingöl illerine dikkat çekmişti. Görür’ün “Yerel yönetimler ve merkezi yönetim maalesef afet gelmeden pek bir şey yapmıyor” sözleri ise konunun özeti oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19293467/tam-3-yil-once-tum-olacaklari-busabaha-aciklamis-ne-eksik-ne-fazla-tam-anlamiyla-hepsini-yasadik

Malatya Kuzey Çevre Yolu hakkında çarpıcı açıklamalar Zemini riskli ve deprem tehlikesi var

Zemini çürük olan Malatya Kuzey Çevre Yolu bittiğinde neler olacağını tek tek sıralayan Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Zemini çok kötü olan Malatya Kuzey Çevre Yolu ve yakınına yapılacak yapılaşmalar gelecekte olacak depremlerden çok çok zarar görecektir” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19283571/malatya-kuzey-cevre-yolu-hakkinda-carpici-aciklamalar-zemini-riskli-ve-deprem-tehlikesi-var

Şimdi 3 minaresi de yarım

Malatyalı olmayıp şehre yeni gelenlerin merak ettiği konuların başında şehir merkezinde bulunan Yeni Camii’nin yarım minaresi geliyor. İşte Yeni Cami ve yarım minaresini hikayesi. Malatya’da şehir merkezinde bulunan 3 minaresi olan ve bu minarelerinden birinin yarım olduğu Yeni Cami’nin şimdi tüm minareleri yarım.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19306099/simdi-3-minaresi-de-yarim

3 ayrı uzman ayrı fayları işaret etti Çöşnük mü, Doğanşehir mi, Akçadağ mı?

Malatya’da bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki Doğanşehir depremine ilişkin yorumda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Deprem Doğanşehir Fayı üzerinde” dedi. Emekli Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, “Çöşnük Fayı’nın uç kısmı” diye yorumda bulundu. Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt ise Akçadağ’a doğru olan bir kısma işaret etti. İşte 3 uzman ismin yorumu…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19307820/3-ayri-uzman-ayri-faylari-isaret-etti-cosnuk-mu-dogansehir-mi-akcadag-mi

Aluçlu’dan dikkat çeken Yazıhan Arguvan ve Malatya fayı açıklaması

İnönü Üniversitesi İnşaat Teknolojileri Bölüm Başkanı Vehbi Aluçlu, Malatya’da meydana gelen 4.1 ve 2.7 büyüklüğündeki depremleri yorumladı. Bu depremleri değerlendirerek hasarlı binalara dikkat çeken Aluçlu, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19310934/alucludan-dikkat-ceken-yazihan-arguvan-ve-malatya-fayi-aciklamasi

Bakan Özhaseki’den açıklama Kira yardımı ne zamana kadar verilecek?

AFAD’ın depremzede vatandaşlara verdiği kira yardımı belirlenen şartlara göre sadece 1 yıl boyunca verilecekti. Kira yardımı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak edilirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki önemli bir açıklama yaptı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19319349/bakan-ozhasekiden-aciklama-kira-yardimi-ne-zamana-kadar-verilecek

Tabelası asıldı ASELSAN’dan Malatya’ya 9 milyon dolarlık yatırım

Malatya’da artık tabelası da asılı olan ASELSAN Malatya Yerleşkesi Direktörlüğü kuruldu. Yürütülecek faaliyetler için Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 6.500 metrekare kapalı alana sahip bir yerleşke kiralandı. ASELSAN tarafından yeni binanın ve altyapılarının kurulması ve devreye alınması için yaklaşık 9 milyon dolarlık bir yatırım öngörülüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19319088/tabelasi-asildi-aselsandan-malatyaya-9-milyon-dolarlik-yatirim

Malatya’yı deprem değil “denetimsizlik” yıktı!

İnsanların ev alırken binanın dışına baktıklarını belirten İnşaat Yüksek Mühendisi ve Afet Yönetimi Uzmanı Faruk Görünüş, 6 Şubat depremlerinden sonra binanın dış cephesinin çok önemli olmadığının anlaşıldığını kaydetti. Malatya'da ciddi miktarda orta ve ağır hasarlı bina gördüklerine dikkat çeken Görünüş, “Bu binaların hepsine baktık, emin olun yüzde 85-90’ında işçilik hatası olduğunu gördük” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19317674/malatyayi-deprem-degil-denetimsizlik-yikti

Malatya'da utanç veren olay: Otelde 150 bin doları çaldılar

İstanbul’dan Malatya’ya ikinci el araç almak için gelen biri yabancı uyruklu iki arkadaş, yanlarında getirdikleri 150 bin dolar nakit parayı otel odasındaki kasaya koyup yemeğe çıktı. Döndüklerinde kasanın yerinde olmadığı gören 2 arkadaş durumu polise bildirince, parayı kasayla birlikte otelde çalışan garsonun çaldığı ortaya çıktı. Çalınan 150 bin dolardan yaklaşık 36 bin doların hala kayıp olduğu öğrenildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19318689/malatyada-utanc-veren-olay-otelde-150-bin-dolari-caldilar

Malatya mı, Iğdır mı, Mersin mi? Yapay zekâya sorduk: En iyi kayısı nerenin?

Her yıl özellikle kayısı sezonunun yaklaşmasının ardından Iğdır ve Mersin Mut’un Malatya ile yarışabildiğini ifade etmesi ve hatta Malatya kayısısından daha lezzetli, her açıdan daha iyi ürün elde ettiklerini söylemeleri kamuoyunu meşgul eden bir konu haline geliyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19329110/malatya-mi-igdir-mi-mersin-mi-yapay-zekaya-sorduk-en-iyi-kayisi-nerenin

Malatya’nın gözbebeği kaderine mi terk edildi? 6 Şubat depremi ve Gündüzbey'in son durumu

Malatya’nın turistik bölgelerinden biri olan Gündüzbey 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Gündüzbey’de bir çivi dahi çakılmadığını söyleyen Gündüzbeyliler, yetkililere seslendiler. Hırsızlığın hat safa da olduğunu, güvenliğin olmadığını, buraya bir çivinin bile çakılmadığını belirttiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19326659/malatyanin-gozbebegi-kaderine-mi-terk-edildi-6-subat-depremi-ve-gunduzbeyin-son-durumu

Ağır hasarlı binada söküm yapmak isterken asansör boşluğuna düştü

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 6 katlı hasarlı bir binanın asansör boşluğuna düşen şahıs ağır yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19325484/agir-hasarli-binada-sokum-yapmak-isterken-asansor-bosluguna-dustu

Malatya’da sahur ve iftar vakitleri

Malatya İmsakiye 2024, 11 Mart'tan 9 Nisan'a kadar tutulacak olan Ramazan orucu için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini içerir.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19322475/malatyada-sahur-ve-iftar-vakitleri

Yerli otomobil TOGG Malatya’da

Türkiye’nin ilk yerli otomobili olan TOGG, geçtiğimiz yıl ön sipariş ile yollardaki yerini aldı. Seri üretime geçtiği bildirilen TOGG otomobil standı Malatya’da kuruldu ve araç satışlarına başladı. Malatya Alışveriş Merkezi önüne kurulan stant ile tanıtılan elektrikli otomobil, Malatyalıların incelemesine sunuldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19327731/yerli-otomobil-togg-malatyada

İDDİA! Deprem bölgesinde 90 bin seçmen kayıp mı?

Sözcü gazetesi Yazarı Saygı Öztürk, seçmen listelerine göre 90 bin 200 seçmenin kaydına hiçbir yerde ulaşılamadığı iddiasını yazdı. Öztürk’ün yazısına göre, 6 Şubat depremi seçmen listelerinin verildiği 2 tarih aralığına rastlıyor ve sadece bir yıl sonra verilen listede (depremlerden sonra) 90 bin seçmenin izi iddiaya göre yok! Nasıl bir araştırma yapıldığını, hangi bulgulara ulaşıldığını anlatan Mehmet Günal Ölçer, “Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Hatay, Kilis, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de bulamadığımız 90 bin 200 tane seçmen var” diyor. İşte tüm detaylar…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19329236/iddia-deprem-bolgesinde-90-bin-secmen-kayip-mi

Vali Yazıcı’dan çarpıcı açıklama “Kötüye gidiyoruz”

Yeşilay Farkındalık Programında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Ersin Yazıcı, “Uyuşturucu konusunda çok kötü gelişmeler var. Çok kötüye gidiyoruz, sentetikler üretiliyor, daha kolay ulaşılıyor. Arkadaşlar rakamlar dünyada da çok iyi değil” ifadelerini kullanırken, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise, “Çağımız insanının büyük bir kesiminin bağımlı olduğunu görmekteyiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19334587/vali-yazicidan-carpici-aciklama-kotuye-gidiyoruz#google_vignette

AK Parti İlçe Başkanından iddialara yanıt gecikmedi

AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci TOKİ kuralarında kendisine ev çıktığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Kahveci TOKİ kurasında çıkan ismin benzerlikten ibaret olduğunu söyleyerek, “Tüm Malatya kamuoyu bilir ki TOKİ kuralarında çıkan ismin şahsımla herhangi bir ilgisi yoktur. Bu isim sadece bir benzerlikten ibarettir” açıklamalarında bulundu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19335746/ak-parti-ilce-baskanindan-iddialara-yanit-gecikmedi

Emekliler ikramiyeyle ilgili ne düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere verdiği ikramiye müjdesi Malatyalı emeklileri memnun etti. Kendilerine verilen zam, akabinde ikramiye tutarının iyi olduğunu dile getiren emekliler, tek sıkıntılarının piyasadaki ekonomik buhran olduğunu ifade ettiler.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19336985/emekliler-ikramiyeyle-ilgili-ne-dusunuyor

Malatya’nın anıları bir bir yok oldu Lüks mahallede sağlam bina kalmadı

Malatya’da sokak sokak gezerek depremin izlerini kayıt altına almaya, gelecek nesillere bugünlerden ders çıkarmaları için yıkımın boyutunu objektifler aracılığı ile fotoğraflayıp paylaşmaya devam ediyoruz. Bu defa ki adresimiz Battalgazi ilçesine bağlı Fatih Mahallesi… Bahsi geçen mahallede genellikle yeni sayılabilecek lüks yapıların olduğu ancak çoğunun hasar aldığı görülüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19338512/malatyanin-anilari-bir-bir-yok-oldu-luks-mahallede-saglam-bina-kalmadi

Malatya’da değişmeyen görüntü Toz, toprak, asbest, moloz…

Malatya’da yıkımlar devam ederken bazı noktalarda yükselen toz bulutları şehrin birçok noktasından görülüyor. Şehirde artık normalleşen bir durum olsa da depremlerin üzerinden 13 ay gibi bir zaman geçerken bu görüntülerin bitmesi bekleniyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19338999/malatyada-degismeyen-goruntu-toz-toprak-asbest-moloz

Son dakika Resmi Gazete’de yayımlandı! Malatya’da değişim

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar doğrultusunda Diyanet İşleri Başkanlığı il müftüleri bazında bazı değişimler yapıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19339327/son-dakika-resmi-gazetede-yayimlandi-malatyada-degisim

Aydın’dan çok konuşulacak sözler AK Parti'ye en büyük tepki nereden gelecek?

Yerel seçimlerde Malatya’da AK Parti’ye en büyük tepkinin konteynerlerde kalan vatandaşlardan geleceğini belirten MGTC Başkanı Mehmet Aydın, son zamanlarda AK Parti’den Yeniden Refah Partisi’ne bir kayışın olduğuna dikkat çekti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19345949/aydindan-cok-konusulacak-sozler-ak-partiye-en-buyuk-tepki-nereden-gelecek

Malatya’da yasak kalktı çile arttı

Deprem bölgesi olan Malatya’da yıkımın büyük olduğu kent merkezinde oluşan trafik yoğunluğu zaman zaman araç trafiğinin de kilitlenmesine yol açıyor. 6 Şubat depremlerinin yıktığı illerin başında gelen Malatya’da, depremle birlikte kent merkezinde gelişi güzel park edilen araçlarla birlikte trafik zaman zaman içinden çıkılmaz hal alıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/19344444/malatyada-yasak-kalkti-cile-artti

Çarşı merkezinde son durum

Malatya’da ticaretin kalbi olarak bilinen çarşı merkezinde imar ve ihya çalışmaları hızla devam ediyor. Depremin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçse de BUSABAH Medya objektiflerine yansıyan görüntülerde çarşı merkezinde bazı alanlara beton dökümlerinin gerçekleştirildiği görülüyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19345408/carsi-merkezinde-son-durum

Deprem bölgesinde kaç konut teslim edildi? Malatya yine en dipte

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği şehirlerde kura çekimleri yapılarak konutların bir kısmı sahiplerine verildi. Peki, deprem bölgesinde hangi şehre kaç konut teslim edildi, planlanan konutların yüzde kaçı bitti? Malatya’nın diğer şehirlere göre durumu nasıl?

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19348110/deprem-bolgesinde-kac-konut-teslim-edildi-malatya-yine-en-dipte

Köklü kentin dijital çıkmazı: Malatya’nın internet çilesi bitmiyor!

Yaşanılan internet sıkıntısıyla ilgili konuşan ve 5 ayda 5 adım atılmadığını ileri süren Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı Abdulvahap Ortaç, Türk Telekom’un ekip sayısını çoğaltılmasını istedi. İnternet probleminin bir an önce çözülmesi gerektiğini ifade eden Ortaç, yetkililere seslenerek, “İnternette ders çalışacak olan öğrenciler sizin çocuğunuz olsaydı, derslerinden geri kalsaydı buna vicdanınız el verir miydi?” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/19345655/koklu-kentin-dijital-cikmazi-malatyanin-internet-cilesi-bitmiyor

Kaynak: Haber Merkezi