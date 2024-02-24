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Beton demirinin üzerine düşen besici hayatını kaybetti

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Gaziantep'te hayvancılık yapan 46 yaşındaki Mehmet Koçyiğit, çiftliğinde birinci kattan beton demirinin üzerine düşerek ağır yaralandı. Olaydan dakikalar sonra fark edilerek hastaneye kaldırılan Koçyiğit, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Beton demirinin üzerine düşen besici hayatını kaybetti mask
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Olay, 23 Şubat 2024 Cuma günü öğle saatlerinde Sinan Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğinde 1. kattan 70 santimetrelik beton şişinin üzerine düşerek kalçasından yaralandı. Yalnız olduğu sırada kaza geçiren Koçyiğit'i olaydan dakikalar sonra yeğeni bularak durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçyiğit'i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne kaldırdı. Koçyiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koçyiğit'e yeterli müdahale yapılmadığını iddia etti. 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Şub 2024 - 14:52 Gaziantep- Bölge

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