Beton demirinin üzerine düşen besici hayatını kaybetti

Olay, 23 Şubat 2024 Cuma günü öğle saatlerinde Sinan Hayvan Pazarı Besi Organize'de meydana geldi. İddiaya göre, 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit, besicilik yaptığı çiftliğinde 1. kattan 70 santimetrelik beton şişinin üzerine düşerek kalçasından yaralandı. Yalnız olduğu sırada kaza geçiren Koçyiğit'i olaydan dakikalar sonra yeğeni bularak durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Koçyiğit'i ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Hastanesi'ne kaldırdı. Koçyiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakınları kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Koçyiğit'e yeterli müdahale yapılmadığını iddia etti. 5 çocuk babası Mehmet Koçyiğit'in cenazesi, adli tıptaki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.