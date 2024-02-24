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Sıcak dakikalar cep telefonu kamerasında

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Gaziantep'te, psikolojik sorunları bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir şahıs, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Boğazına dayadığı tüfekle intihar etmek isteyen şahsa, ani bir manevra ile elindeki tüfeği alan emniyet amiri engel oldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken mahalle halkı ise şahsın intiharına engel olan amire alkışlarla teşekkür etti.

Sıcak dakikalar cep telefonu kamerasında mask
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Olay, dün gece saatlerinde Yukarıbayır Mahallesi Mustafa Eğerci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, borçları nedeniyle psikolojik sorunlar yaşayan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.A.Ü isimli şahıs, sokak ortasında pompalı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Şahsın pompalı tüfeği boğazına dayayarak intihar etmeye çalıştığını fark eden vatandaşlar, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve acil sağlık ekibi sevk edildi.

EMNİYET AMİRİNİN USTA MANEVRA İLE TÜFEĞİ ALMASI İNTİHARI ÖNLEDİ

Olay yerine gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihar etmeye çalışan M.A.Ü. isimli şahıs ikna etmeye çalıştı. İkna çabalarına karşılık vermeyen şüpheli şahıs intihar girişimi, kendisini dakikalarca ikna etmeye çalışan emniyet amirinin usta bir manevra ile tüfeği kapmasıyla son buldu. Mahalle halkı ise şahsın intiharına engel olan emniyet amirine alkışlarla teşekkür etti. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 Şub 2024 - 14:50 Gaziantep- Bölge

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