Sanal bahis suç çetesi 4 aylık fiziki ve teknik takibe alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi siber araştırmalar sonucu yasa dışı bahis çetesini 4 aylık teknik ve fiziki takibe aldı.
Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldığı, siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.
Çete, eş zamanlı ters köşe operasyonu ile çökertti. Bazı çete üyeleri yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekanında eğlenirken kıskıvrak yakalandı.
Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.
Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9'u tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.