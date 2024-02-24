Vatandaşlar kansere karşı bilinçlendiriliyor

Kanser türleri, risk faktörleri, belirtileri ve tedavilerinin ele alındığı eğitim okulunda, bugün ikincisi düzenlenerek bilgilendirme gerçekleşti. İlginin yoğun olduğu seminere doktorlar, hastane çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır Yeniden Yaşam Kanserle Mücadele Derneği Başkanı Şükrü Abay, bin 260 kanser hastası üyelerinin olduğunu söyledi.

Diyarbakır ve bölgede kanser türlerinden en fazla yaygın olanının meme kanseri olduğunu ifade eden Abay, “Derneğimiz 8 yıldan fazladır Diyarbakır’da faaliyet yürütüyor. Şu an derneğimizin geldiği noktada bin 260 kanser hastası üyesi var. Çeşitli kanser hastaları yer almaktadır. İlimiz ve bölgemizde en çok kanser türü meme kanseri olarak görülmektedir. Derneğimiz son zamanlarda kanser hastalarına kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için Memorial Hastanesiyle Kanser Okulu adıyla işbirliği yaparak bir proje dahilinde etkinlik başlattı” dedi.

Nisan ayında büyük bir eğitim etkinliği düzenleyeceklerini dile getiren Abay, “Buradaki amacımız kanser hastalarına ve ailelerine eğitim vermektir. Dolayısıyla bu şekilde bugün ikinci eğitimi veriyoruz. Yoğun bir katılım söz konusudur. Biz bu katılımı sınırlı tutmak için her etkinliğimizde yaklaşık 80 hastamızı alıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tarz etkinliklerimiz devam edecektir. Ancak nisan ayında daha büyük bir eğitim etkinliği düzenleyeceğiz. 2 bin kişilik kanser hastası ve ailelerinin eğitimi konusunda büyük bir etkinlik olacak” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı