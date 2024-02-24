Bülent Uygun’un cezası bitiyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı takımda Teknik Direktör Bülent Uygun’un yeniden yedek kulübesine dönme sevinci yaşanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Uygun’a verilen 3 maçlık cezası sona ererken, deneyimli hoca yarın oynanacak olan Pendikspor maçıyla birlikte yedek kulübesinde olacak.
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 23. haftasında Beşiktaş karşılaşmasında çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca iki maçtan men edilirken, 26 bin lira para cezasına da çarptırılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.