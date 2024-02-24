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Bülent Uygun’un cezası bitiyor

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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun’un 3 maçlık cezası sona erdi. Uygun, Pendikspor maçında yedek kulübesinde olacak.

Bülent Uygun’un cezası bitiyor mask
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Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Pendikspor ile kozlarını paylaşacak. Kırmızı-beyazlı takımda Teknik Direktör Bülent Uygun’un yeniden yedek kulübesine dönme sevinci yaşanıyor. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Uygun’a verilen 3 maçlık cezası sona ererken, deneyimli hoca yarın oynanacak olan Pendikspor maçıyla birlikte yedek kulübesinde olacak.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, ligin 23. haftasında Beşiktaş karşılaşmasında çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca iki maçtan men edilirken, 26 bin lira para cezasına da çarptırılmıştı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sivasspor, Bülent Uygun, Trendyol Süper Lig

24 Şub 2024 - 14:38 - Spor

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