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Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Sivasspor-Pendikspor maçının hakemi Burak Pakkan, kırmızı-beyazlı takımın 5. kez maçını yönetecek.

Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek mask
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Ankara Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Burak Pakkan, Sivasspor’un 5. kez maçını yönetecek. Hakem Burak Pakkan’ın düdük çaldığı geride kalan 4 müsabakada Sivasspor hiç galibiyet alamazken 3 kez berabere kaldı. 1 maç ise mağlubiyetle sona erdi. Pakkan ayrıca bu sezon 2. kez Sivasspor maçı yönetecek.

Burak Pakkan’ın yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Sivasspor: 1 - Kayserispor: 1

Çaykur Rizespor: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# sivasspor, Burak Pakkan, Trendyol Süper Lig

24 Şub 2024 - 14:37 - Spor

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