Bursluluk sınavına rekor katılım

Sivas’ta eğitimin öncüsü konumunda yer alan ve başarılı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinen Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 4’ncü sınıf öğrencileri için bursluluk sınavı yaptı. İl genelinden yoğun katılımla gerçekleştirilen sınavda yaklaşık 800 öğrenci ter döktü. Öğrencilere yöneltilen 60 soru için 90 dakika süre tanındı. Sınav sonrası başarılı olan öğrencilere yüzde 100’e varan burs imkânı sağlanmış olacak.

“DONANIMLI NESİLLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Sınava ilişkin bilgiler veren Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Özel Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Ersin Yılmaz öğrencilere başarılar dileyerek, “Şu an 4’ncü sınıf düzeyinde okuyan öğrencilerimiz yüzde 100’den başlayan eğitim bursu imkânları sağlayacağız. Başarılı öğrencilerimizi bu anlamda ödüllendirmek istiyoruz. İl genelinde bir tek sınıf düzeyinde katılım en yüksek olduğu sınavı gerçekleştiriyoruz. 800 öğrencinin katıldığı 4’ncü sınıf düzeyinde bir bursluluk sınavı yapıyoruz. Sivas halkına teveccühleri için çok teşekkür ediyoruz. Emin ellerde güzel bir eğitim vererek donanımlı bir nesil yetiştirmek için bizler de bu teveccühe layık çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı